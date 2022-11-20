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  4. Гарет БЭЙЛ: «Теперь никаких оправданий»
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 20:50 |
1232
0

Гарет БЭЙЛ: «Теперь никаких оправданий»

Валлийский вингер – о предстоящем старте на чемпионате мира

20 ноября 2022, 20:50 |
1232
0
Гарет БЭЙЛ: «Теперь никаких оправданий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

33-летний лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча против национальной команды США в первом туре группового этапа чемпионата мира 2022.

«Я нахожусь именно там, где хочу быть. Хочу сражаться. Мы много тренировались в последнее время, привыкали к погодным условиям и часовому поясу. Так что теперь никаких оправданий. Вскоре мы выйдем на поле и пойдет игровое время. У меня уже имеется опыт игры против американских футболистов», - сказал Бэйл.

Матч США – Уэльс состоится в понедельник, 21 ноября. Начало в 21:00 по Киеву.

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Гарет Бэйл ЧМ-2022 по футболу сборная Уэльса по футболу США - Уэльс сборная США по футболу
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Источник Sky Sports
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