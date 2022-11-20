Гарет БЭЙЛ: «Теперь никаких оправданий»
Валлийский вингер – о предстоящем старте на чемпионате мира
33-летний лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча против национальной команды США в первом туре группового этапа чемпионата мира 2022.
«Я нахожусь именно там, где хочу быть. Хочу сражаться. Мы много тренировались в последнее время, привыкали к погодным условиям и часовому поясу. Так что теперь никаких оправданий. Вскоре мы выйдем на поле и пойдет игровое время. У меня уже имеется опыт игры против американских футболистов», - сказал Бэйл.
Матч США – Уэльс состоится в понедельник, 21 ноября. Начало в 21:00 по Киеву.
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