Гарет БЭЙЛ: «Теперь никаких оправданий»

33-летний лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча против национальной команды США в первом туре группового этапа чемпионата мира 2022.

«Я нахожусь именно там, где хочу быть. Хочу сражаться. Мы много тренировались в последнее время, привыкали к погодным условиям и часовому поясу. Так что теперь никаких оправданий. Вскоре мы выйдем на поле и пойдет игровое время. У меня уже имеется опыт игры против американских футболистов», - сказал Бэйл.

Матч США – Уэльс состоится в понедельник, 21 ноября. Начало в 21:00 по Киеву.