Очередная травма. Сборная Франции может потерять очередного игрока
Похоже, команде Дидье Дешама будет крайне сложно защитить титул чемпионов мира
В расположении национальной сборной Франции возникла очередная проблема. По данным источника, полузащитник Эдуардо Камавинга пропустил тренировочное занятие команды из-за дискомфорта в мышцах бедра.
Главный тренер Дидье Дешам принял решение не задействовать хавбека в процессе, чтобы не усугубить проблему.
Чемпионат мира 2022 пропустят сразу несколько звездных игроков «трехцветных». Из-за повреждений на турнире в Катаре не сыграют нападающие Карим Бензема и Кристофер Нкунку, а также полузащитники Поль Погба и Н’Голо Канте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча открытия чемпионата мира 2022
Фред – один из «любимчиков» бывшего капитана «Манчестер Юнайтед»