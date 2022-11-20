Очередная травма. Сборная Франции может потерять очередного игрока

В расположении национальной сборной Франции возникла очередная проблема. По данным источника, полузащитник Эдуардо Камавинга пропустил тренировочное занятие команды из-за дискомфорта в мышцах бедра.

Главный тренер Дидье Дешам принял решение не задействовать хавбека в процессе, чтобы не усугубить проблему.

Чемпионат мира 2022 пропустят сразу несколько звездных игроков «трехцветных». Из-за повреждений на турнире в Катаре не сыграют нападающие Карим Бензема и Кристофер Нкунку, а также полузащитники Поль Погба и Н’Голо Канте.