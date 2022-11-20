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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 20:31 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:53
983
0

Очередная травма. Сборная Франции может потерять очередного игрока

Похоже, команде Дидье Дешама будет крайне сложно защитить титул чемпионов мира

20 ноября 2022, 20:31 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:53
983
0
Очередная травма. Сборная Франции может потерять очередного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

В расположении национальной сборной Франции возникла очередная проблема. По данным источника, полузащитник Эдуардо Камавинга пропустил тренировочное занятие команды из-за дискомфорта в мышцах бедра.

Главный тренер Дидье Дешам принял решение не задействовать хавбека в процессе, чтобы не усугубить проблему.

Чемпионат мира 2022 пропустят сразу несколько звездных игроков «трехцветных». Из-за повреждений на турнире в Катаре не сыграют нападающие Карим Бензема и Кристофер Нкунку, а также полузащитники Поль Погба и Н’Голо Канте.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Эдуардо Камавинга
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Источник RMC Sport
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