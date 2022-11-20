В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.

Матч прошел в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт», игра началась в 18:00 по киевскому времени.

Дубль Эннера Валенсии в первом тайме принес победу Эквадору (2:0).

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ФОТО. Как это было. Эквадор нанес поражение Катару в ярком стартовом матче