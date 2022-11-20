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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 20:37 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:56
999
0

ФОТО. Как это было. Эквадор нанес поражение Катару в ярком стартовом матче

20 ноября в Катаре стартовал чемпионат мира 2022 по футболу

20 ноября 2022, 20:37 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:56
999
0
ФОТО. Как это было. Эквадор нанес поражение Катару в ярком стартовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.

Матч прошел в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт», игра началась в 18:00 по киевскому времени.

Дубль Эннера Валенсии в первом тайме принес победу Эквадору (2:0).

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ФОТО. Как это было. Эквадор нанес поражение Катару в ярком стартовом матче

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Источник Sport.ua
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