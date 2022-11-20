Чемпионат мира20 ноября 2022, 20:37 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:56
999
0
ФОТО. Как это было. Эквадор нанес поражение Катару в ярком стартовом матче
20 ноября в Катаре стартовал чемпионат мира 2022 по футболу
20 ноября 2022, 20:37 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:56
999
0
В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.
Матч прошел в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт», игра началась в 18:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Дубль Эннера Валенсии в первом тайме принес победу Эквадору (2:0).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
ФОТО. Как это было. Эквадор нанес поражение Катару в ярком стартовом матче
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 ноября 2022, 15:10 14
Скандал в Первой лиге
Футбол | 20 ноября 2022, 20:08 0
Наставник «Металлиста 1925» – о победе в 14-м туре УПЛ
Футбол | 20.11.2022, 11:46
Футбол | 20.11.2022, 13:57
Футбол | 20.11.2022, 01:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.11.2022, 14:53 138
19.11.2022, 14:53 18
19.11.2022, 03:47
19.11.2022, 15:27
18.11.2022, 22:40 9
19.11.2022, 23:20 5
18.11.2022, 20:23 5
19.11.2022, 15:56 14