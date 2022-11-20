Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Катар – первая страна, проигравшая в матче-открытии мундиаля в статусе хозяина турнира
В воскресенье, 20 ноября, состоялся первый матч текущего ЧМ-2022 по футболу между сборными Катара и Эквадора в группе А. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу эквадорцев.
Не смотря на неудачный старт, Катар все-таки может похвастаться уникальным достижением. Катар стал первой страной-организатором, которая проиграла в матче-открытии мундиаля.
Отметим, что завтра, 21 ноября, состоится второй матч в этой группе между сборными Нидерландов и Сенегала.
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