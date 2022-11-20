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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 20:23 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:26
6095
2

Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю

Катар – первая страна, проигравшая в матче-открытии мундиаля в статусе хозяина турнира

20 ноября 2022, 20:23 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:26
6095
2
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 ноября, состоялся первый матч текущего ЧМ-2022 по футболу между сборными Катара и Эквадора в группе А. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу эквадорцев.

Не смотря на неудачный старт, Катар все-таки может похвастаться уникальным достижением. Катар стал первой страной-организатором, которая проиграла в матче-открытии мундиаля.

Отметим, что завтра, 21 ноября, состоится второй матч в этой группе между сборными Нидерландов и Сенегала.

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Источник WhoScored.com
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Леонід Леонідович
Може, Я помиляюсь, но коли футбол був грою то перший матч на ЧМ розпочинав чинний чемпіон?
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