СТАХОВСКИЙ: «На всех публичных мероприятиях буду в форме Нацгвардии»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем участии в торжественной церемонии АТР в честь игроков, завершивших карьеру.

– Как у тебя возникла идея выйти в форме Нацгвардии? Не было ли с этим проблем со стороны руководства АТР?

– На самом деле, это была не идея, а решение. На данном этапе на всех публичных мероприятиях, на которые я буду попадать, я буду в форме Национальной гвардии Украины. Конечно, АТР я предупредил заранее. Они не имели никаких претензий на этот счет и просто сказали: «Главное, что ты здесь будешь, а уже в какой форме – это мы поддержим».

– В этот же день на Итоговом турнире играли российские теннисисты Медведев и Рублев. Ты где-нибудь пересекался с ними?

– На центральный корт я выходил только во время церемонии и парной игры Кокинакис/Кириос против дуэта Павич/Мектич. По понятным причинам на одиночных матчах я не появлялся. Пересекался в подтрибунном помещении с Медведевым, когда тот возвращался с пресс-конференции после матча с Джоковичем. Его приветствие я проигнорировал, а с Рублевым мы пожали руки, когда я встретил его в зоне для игроков перед матчем.