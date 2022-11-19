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  4. ФОТО. Стаховского проводили на пенсию на Итоговом турнире АТР
ATP
19 ноября 2022, 14:33 |
499
0

ФОТО. Стаховского проводили на пенсию на Итоговом турнире АТР

Сергей Стаховский попрощался с теннисом

19 ноября 2022, 14:33 |
499
0
ФОТО. Стаховского проводили на пенсию на Итоговом турнире АТР
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры еще 13 января текущего года. Вчера в Турине во время Итогового турнира АТР была проведена торжественная церемония, на которой Стаховский попрощался с теннисом:

«Не так я представлял себе завершение карьеры. Но новые реалии заставили нас всех – Украинцев – объединиться и сделать максимум от нас зависимого ради нашей победы.

Турин сегодня был украинским во время итогового турнира АТР. Благодарю командование Национальной гвардии Украины за возможность здесь быть. Спасибо всем украинцам за ваше мужество. Слава Украине. Слава Нации».

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Сергей Стаховский Итоговый турнир ATP фото
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