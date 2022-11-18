Стаховский прилетел на Итоговый турнир АТР. Стало известно для чего
В Турине прошло официальное мероприятие с участием экс-лидера украинской сборной по теннису
Экс-лидер украинского тенниса Сергей Стаховский прилетел в Турин, где проходит Итоговый турнир АТР.
Перед началом матча между Стефаносом Циципасом и Андреем Рублевым прошло одно небольшое официальное мероприятие. Так как Итоговый турнир АТР – последний крупный турнир под эгидой АТР в году, на нем провожают игроков, которые завершили карьеру на протяжении сезона.
Сергей Стаховский входит в состав теннисистов, которые прекратили свое участие на турнирах. Также на этом мероприятии провели Жо-Вилфрида Тсонгу, Жиля Симона, Томми Робредо, Давида Марреро и Бруно Соареса.
Как известно, в этом году карьеру также завершил легендарный Роджер Федерер. Но его проводы уже состоялись в Лондоне во время Кубка Лейвера.
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