Стаховский прилетел на Итоговый турнир АТР. Стало известно для чего

Экс-лидер украинского тенниса Сергей Стаховский прилетел в Турин, где проходит Итоговый турнир АТР.

Перед началом матча между Стефаносом Циципасом и Андреем Рублевым прошло одно небольшое официальное мероприятие. Так как Итоговый турнир АТР – последний крупный турнир под эгидой АТР в году, на нем провожают игроков, которые завершили карьеру на протяжении сезона.

Сергей Стаховский входит в состав теннисистов, которые прекратили свое участие на турнирах. Также на этом мероприятии провели Жо-Вилфрида Тсонгу, Жиля Симона, Томми Робредо, Давида Марреро и Бруно Соареса.

Как известно, в этом году карьеру также завершил легендарный Роджер Федерер. Но его проводы уже состоялись в Лондоне во время Кубка Лейвера.