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  4. Стаховский прилетел на Итоговый турнир АТР. Стало известно для чего
ATP
18 ноября 2022, 21:55 |
758
0

Стаховский прилетел на Итоговый турнир АТР. Стало известно для чего

В Турине прошло официальное мероприятие с участием экс-лидера украинской сборной по теннису

18 ноября 2022, 21:55 |
758
0
Стаховский прилетел на Итоговый турнир АТР. Стало известно для чего
Instagram. Сергей Стаховский

Экс-лидер украинского тенниса Сергей Стаховский прилетел в Турин, где проходит Итоговый турнир АТР.

Перед началом матча между Стефаносом Циципасом и Андреем Рублевым прошло одно небольшое официальное мероприятие. Так как Итоговый турнир АТР – последний крупный турнир под эгидой АТР в году, на нем провожают игроков, которые завершили карьеру на протяжении сезона.

Сергей Стаховский входит в состав теннисистов, которые прекратили свое участие на турнирах. Также на этом мероприятии провели Жо-Вилфрида Тсонгу, Жиля Симона, Томми Робредо, Давида Марреро и Бруно Соареса.

Как известно, в этом году карьеру также завершил легендарный Роджер Федерер. Но его проводы уже состоялись в Лондоне во время Кубка Лейвера.

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Сергей Стаховский завершение карьеры Жо-Вилфрид Цонга Жиль Симон Итоговый турнир ATP
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Источник Sport.ua
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