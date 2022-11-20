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  4. Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Четвертьфинал в Токио отыграла на обезболивающих»
WTA
20 ноября 2022, 19:12 |
159
0

Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Четвертьфинал в Токио отыграла на обезболивающих»

Украинская теннисистка – о выступлениях в Японии

20 ноября 2022, 19:12 |
159
0
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Четвертьфинал в Токио отыграла на обезболивающих»
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о проблемах со здоровьем, которые не позволили ей доиграть полуфинал на 60-тысячнике ITF в Токио.

«Полуфинал против Ван Сиюй не смогла доиграть потому что уже пару дней, как начал беспокоить локоть правой руки. Явные проблемы начались перед четвертьфиналом – отыграла его на обезболивающих. Пока не знаю, что именно произошло, но не чувствую, что это что-то очень серьезное. Похоже, вся рука заблокирована и не дает мне выпрямить локоть на подаче и мне больно в этот момент. Поэтому к сожалению так, но принимаю как есть и двигаюсь дальше. Турнир в Токио в целом выдался хорошим для меня.

Дальше планирую сыграть WTA 125 в Анже. Приеду из Японии, немного отдохну дома, сделаю некоторые необходимые дела и буду готовиться к новым турнирам», – сказала Завацкая.

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Источник Большой теннис Украины
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