Защитник сборной Сенегала пропустит ЧМ-2022. Он не сменил гражданство

Защитник французского футбольного клуба «Монако» и сборной Сенегала Исмаил Якобс пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре из-за административных проблем.

23-летний футболист выступал за сборную Германии на молодежном уровне, но перед чемпионатом мира решил сменить гражданство и представлять страну, где родился его отец. В сентябре он сыграл за сборную в двух товарищеских матчах.

Однако юридическая процедура смены гражданства затянулась, из-за чего футболисту придется пропустить турнир в Катаре. Вместо него в сборную будет вызван 20-летний Мусса Ндиайе из «Андерлехта».

Первый свой матч на ЧМ Сенегал сыграет завтра, 21 ноября, против Нидерландов. Начало в 18:00. Помимо Нидерландов в группе с Сенегалом также находятся Катар и Эквадор.