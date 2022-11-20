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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 18:55 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:06
2224
1

Защитник сборной Сенегала пропустит ЧМ-2022. Он не сменил гражданство

Исмаиль Якобс не сыграет на мундиале из-за административных проблем

20 ноября 2022, 18:55 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:06
2224
1
Защитник сборной Сенегала пропустит ЧМ-2022. Он не сменил гражданство
Twitter. Исмаил Якобс

Защитник французского футбольного клуба «Монако» и сборной Сенегала Исмаил Якобс пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре из-за административных проблем.

23-летний футболист выступал за сборную Германии на молодежном уровне, но перед чемпионатом мира решил сменить гражданство и представлять страну, где родился его отец. В сентябре он сыграл за сборную в двух товарищеских матчах.

Однако юридическая процедура смены гражданства затянулась, из-за чего футболисту придется пропустить турнир в Катаре. Вместо него в сборную будет вызван 20-летний Мусса Ндиайе из «Андерлехта».

Первый свой матч на ЧМ Сенегал сыграет завтра, 21 ноября, против Нидерландов. Начало в 18:00. Помимо Нидерландов в группе с Сенегалом также находятся Катар и Эквадор.

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сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 по футболу смена гражданства
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Источник RMC Sport
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Иван Иванов
отец виноват
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