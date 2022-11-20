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  4. Оливье ЖИРУ: «Мы очень хотим защитить титул»
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 17:03 |
71
0

Оливье ЖИРУ: «Мы очень хотим защитить титул»

Форвард сборной Франции – о предстоящем ЧМ-2022

20 ноября 2022, 17:03 |
71
0
Оливье ЖИРУ: «Мы очень хотим защитить титул»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2022, где его команда сыграет без Карима Бензема:

«Я очень взволнован, будто этот чемпионат для меня первый. Хочу насладиться каждым моментом. И, конечно, все мы очень хотим защитить титул. Мы все знаем о важности чемпионата мира. Это еще одна прекрасная возможность защитить цвет своей страны.

Мне не хотелось прощаться со сборной после провала на Евро-2020. Так что я очень горд и надеюсь закончить на мажорной ноте».

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Источник Reuters
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