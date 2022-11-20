Оливье ЖИРУ: «Мы очень хотим защитить титул»
Форвард сборной Франции – о предстоящем ЧМ-2022
Форвард сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2022, где его команда сыграет без Карима Бензема:
«Я очень взволнован, будто этот чемпионат для меня первый. Хочу насладиться каждым моментом. И, конечно, все мы очень хотим защитить титул. Мы все знаем о важности чемпионата мира. Это еще одна прекрасная возможность защитить цвет своей страны.
Мне не хотелось прощаться со сборной после провала на Евро-2020. Так что я очень горд и надеюсь закончить на мажорной ноте».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Всего 13 футболистов забивали в главном футбольном турнире планеты 10 мячей и более
Португальский наставник поделился мыслями о принципах трех клубов, где работал в последнее время