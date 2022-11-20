В понедельник, 21 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Львов».

«Ингулец» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец», стартовый свисток прозвучит в 12:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Львов».