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Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 16:37 |
82
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Львов

Поединок состоится в понедельник

20 ноября 2022, 16:37 |
82
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Львов
ФК Ингулец

В понедельник, 21 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Львов».

«Ингулец» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец», стартовый свисток прозвучит в 12:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Львов».

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Источник Sport.ua
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