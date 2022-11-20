Украина. Премьер лига20 ноября 2022, 16:37 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Львов
Поединок состоится в понедельник
20 ноября 2022, 16:37 |
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В понедельник, 21 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Львов».
«Ингулец» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец», стартовый свисток прозвучит в 12:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Львов».
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