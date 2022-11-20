ВИДЕО. Левандовски ответил на провокационный вопрос о Месси
Журналист напомнил лидеру сборной Польши о Золотом мяче-2021
30 ноября в рамках чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Польши сыграет с командой Аргентины.
СМИ пытаются раскрутить этот матч как личное противостояние Роберта Левандовски и Лионеля Месси. Вспоминают и о Золотом мяче 2021 года, в борьбе за который Месси опередил Левандовски, и, по мнению, многих, такой итог был несправедливым.
Накануне старта чемпионата мира Левандовски на пресс-конференции задали провокационный вопрос по поводу Месси:
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