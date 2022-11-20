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  4. ВИДЕО. Левандовски ответил на провокационный вопрос о Месси
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 15:57 |
1594
1

ВИДЕО. Левандовски ответил на провокационный вопрос о Месси

Журналист напомнил лидеру сборной Польши о Золотом мяче-2021

20 ноября 2022, 15:57 |
1594
1
ВИДЕО. Левандовски ответил на провокационный вопрос о Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в рамках чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Польши сыграет с командой Аргентины.

СМИ пытаются раскрутить этот матч как личное противостояние Роберта Левандовски и Лионеля Месси. Вспоминают и о Золотом мяче 2021 года, в борьбе за который Месси опередил Левандовски, и, по мнению, многих, такой итог был несправедливым.

Накануне старта чемпионата мира Левандовски на пресс-конференции задали провокационный вопрос по поводу Месси:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Александр Чернов
Журналисты видят что их никто не хочет читать и впрлном бреду ищут жертву .Не любят очень Гвардиола потому что тот включает стёб зная что журналюги это проститутки .Кусают всю.жизнь Моуриньо зная что тот заводится .Левандовски Месси явно надуманное противостояние .Играют сборные Аргентины и Польши .а не 2 игрока какими бы великими они не были 
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