Марченко разгромил соперника в стартовом матче на турнире в Италии
Илья не оставил шансов Джузеппе Треске
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 423) в первом раунде квалификации челленджера в Андрии (Италия) разгромил 24-летнего итальянца Джузеппе Треске (АТР 1058) в двух сетах за 1 час и 13 минут.
ATP челленджер Андрия. Хард в помещении. Квалификация
Илья Марченко (Украина) – Джузеппе Треске (Италия) – 6:0, 6:3
Во втором раунде квалификации Марченко сыграет с Рафаэлем Коллиньоном из Бельгии. Матч состоится завтра, 21 ноября, не ранее 10:00 по Киеву.
Отметим, что ранее Илья неплохо сыграл на челленджере в Словакии, но в трех-сетовом матче уступил Джему Илькелю в 1/8 финала.
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