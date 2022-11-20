Марченко разгромил соперника в стартовом матче на турнире в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 423) в первом раунде квалификации челленджера в Андрии (Италия) разгромил 24-летнего итальянца Джузеппе Треске (АТР 1058) в двух сетах за 1 час и 13 минут.

ATP челленджер Андрия. Хард в помещении. Квалификация

Илья Марченко (Украина) – Джузеппе Треске (Италия) – 6:0, 6:3

Во втором раунде квалификации Марченко сыграет с Рафаэлем Коллиньоном из Бельгии. Матч состоится завтра, 21 ноября, не ранее 10:00 по Киеву.

Отметим, что ранее Илья неплохо сыграл на челленджере в Словакии, но в трех-сетовом матче уступил Джему Илькелю в 1/8 финала.