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  4. Марченко разгромил соперника в стартовом матче на турнире в Италии
ATP
20 ноября 2022, 15:42 |
68
0

Марченко разгромил соперника в стартовом матче на турнире в Италии

Илья не оставил шансов Джузеппе Треске

20 ноября 2022, 15:42 |
68
0
Марченко разгромил соперника в стартовом матче на турнире в Италии
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 423) в первом раунде квалификации челленджера в Андрии (Италия) разгромил 24-летнего итальянца Джузеппе Треске (АТР 1058) в двух сетах за 1 час и 13 минут.

ATP челленджер Андрия. Хард в помещении. Квалификация

Илья Марченко (Украина) – Джузеппе Треске (Италия) – 6:0, 6:3

Во втором раунде квалификации Марченко сыграет с Рафаэлем Коллиньоном из Бельгии. Матч состоится завтра, 21 ноября, не ранее 10:00 по Киеву.

Отметим, что ранее Илья неплохо сыграл на челленджере в Словакии, но в трех-сетовом матче уступил Джему Илькелю в 1/8 финала.

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Илья Марченко ATP Андрия
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Источник Sport.ua
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