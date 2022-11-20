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  4. Олег РАТИЙ: «Проиграли борьбу и впереди, и сзади»
Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 15:16 |
167
0

Олег РАТИЙ: «Проиграли борьбу и впереди, и сзади»

Наставник «Металлиста» – о поражении от «Миная»

20 ноября 2022, 15:16 |
167
0
Олег РАТИЙ: «Проиграли борьбу и впереди, и сзади»
ФК Минай

Главный тренер «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал поражение своих подопечных в поединке 14 тура УПЛ против «Миная» (0:1).

– В который раз трудно разговаривать после матча. На наш взгляд, в первом тайме у нас были моменты, которые не использовали. Во втором тайме что-то случилось и «Минай» как хозяин поля навязал нам борьбу. Мы ее проиграли, к сожалению. Это и вылилось в итоговый результат».

– Что именно случилось, почему команда подсела во втором тайме?

– Проиграли борьбу, мы подсели. В начале второго тайма действовали неплохо на чужой половине поля, но проиграли борьбу и впереди, и сзади. Поэтому такой итог, – сказал Ратий.

После матча харьковчане подпустили к себе «Минай» на расстояние двух пунктов в турнирной таблице и находятся на девятом месте, а в случае победы сегодня «Металлиста 1925» опустятся на десятое.

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Источник ФК Минай
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