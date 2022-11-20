Олег РАТИЙ: «Проиграли борьбу и впереди, и сзади»

Главный тренер «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал поражение своих подопечных в поединке 14 тура УПЛ против «Миная» (0:1).

– В который раз трудно разговаривать после матча. На наш взгляд, в первом тайме у нас были моменты, которые не использовали. Во втором тайме что-то случилось и «Минай» как хозяин поля навязал нам борьбу. Мы ее проиграли, к сожалению. Это и вылилось в итоговый результат».

– Что именно случилось, почему команда подсела во втором тайме?

– Проиграли борьбу, мы подсели. В начале второго тайма действовали неплохо на чужой половине поля, но проиграли борьбу и впереди, и сзади. Поэтому такой итог, – сказал Ратий.

После матча харьковчане подпустили к себе «Минай» на расстояние двух пунктов в турнирной таблице и находятся на девятом месте, а в случае победы сегодня «Металлиста 1925» опустятся на десятое.