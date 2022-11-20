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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 14:11 | Обновлено 20 ноября 2022, 14:15
976
0

Нойер назвал фаворитов стартующего ЧМ-2022

Немецкий голкипер попробовал себя в роли прогнозиста

20 ноября 2022, 14:11 | Обновлено 20 ноября 2022, 14:15
976
0
Нойер назвал фаворитов стартующего ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказал мнение о командах, которые, на его взгляд, имеют лучшие шансы на победу в чемпионате мира, который сегодня, 20 ноября, возьмет старт в Катаре.

«Южноамериканские команды, такие как Аргентина и Бразилия, сейчас находятся в отличной форме, поэтому для меня они являются одними из основных претендентов на титул», - заявил Нойер.

Чемпионат мира в Катаре будет проходить до 18 декабря. Финальный матч состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что 36-летний Нойер не исключил свое участие в ЧМ-2026.

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Источник Bayern & Germany
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