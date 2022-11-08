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Чемпионат мира
08 ноября 2022, 02:39 | Обновлено 08 ноября 2022, 03:34
69
0

36-летний Нойер не исключил свое участие в ЧМ-2026

Немецкий голкипер намерен завершить карьеру, но не уверен

08 ноября 2022, 02:39 | Обновлено 08 ноября 2022, 03:34
69
0
36-летний Нойер не исключил свое участие в ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер поделился дальнейшими планами в национальной сборной. 36-летний уроженец Гельзенкирхена признался, что чемпионат мира 2022 года в Катаре, скорее всего, станет для него последним мундиалем. Впрочем, Нойер заявил, что не уверен в подобном развитии событий.

«Я предполагаю, что это будет последний чемпионат мира для меня, но кто знает, не обязательно будет так. Очевидно, что это будет зависеть от того, что произойдет. Если мы его выиграем, может быть, я даже подумаю о том, чтобы попрощаться со сборной. Я не боюсь заявить, что мы хотим стать чемпионами мира. Но мы знаем, что есть много достойных претендентов», – заявил Нойер.

Чемпионат мира 2022 года стартует в Катаре 20 ноября. Сборная Германии на групповой стадии сыграет в квартете E с командами Испании, Японии и Коста-Рики.

Для Мануэля Нойера предстоящий чемпионат мира станет уже четвертым в карьере. В ЮАР-2010 он со сборной Германии выиграл бронзу, на ЧМ-2014 в Бразилии стал обладателем золотой награды.

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Источник Sport Bild
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