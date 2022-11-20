Чемпионат мира20 ноября 2022, 13:47 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – Иран
Матч стартового тура мундиаля в Катаре
20 ноября 2022, 13:47 |
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В понедельник, 21 ноября сборная Англии в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Ираном. Начало матча – в 15:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO и «Суспильне Спорт».
Англия – Иран. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
На предыдущем чемпионате мира Англия добралась до полуфинала, а сборная Ирана вылетела еще на групповом этапе.
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