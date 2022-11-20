В понедельник, 21 ноября сборная Англии в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Ираном. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO и «Суспильне Спорт».

Англия – Иран. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

На предыдущем чемпионате мира Англия добралась до полуфинала, а сборная Ирана вылетела еще на групповом этапе.