Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – Иран
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 13:47 |
130
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – Иран

Матч стартового тура мундиаля в Катаре

20 ноября 2022, 13:47 |
130
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – Иран
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября сборная Англии в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Ираном. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO и «Суспильне Спорт».

Англия – Иран. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

На предыдущем чемпионате мира Англия добралась до полуфинала, а сборная Ирана вылетела еще на групповом этапе.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Англия – Иран. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Кристиан ПУЛИШИЧ: «Цель сборной США – бороться за победу в турнире»
Лукаку пропустит первые два матча Бельгии на ЧМ-2022
сборная Англии по футболу сборная Ирана по футболу Англия - Иран ЧМ-2022 по футболу где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября
Футбол | 20 ноября 2022, 06:25 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября

Важные события во всех видах спорта

Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Футбол | 19 ноября 2022, 21:22 7
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год

Лукаш Теодорчик уходит из футбола

ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
Теннис | 20.11.2022, 11:18
ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 20.11.2022, 04:25
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
Теннис | 19.11.2022, 18:50
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
19.11.2022, 03:47
Другие виды
Пощечина общественному вкусу
Пощечина общественному вкусу
18.11.2022, 13:04 13
Другие виды
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
19.11.2022, 06:31 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
18.11.2022, 18:31 40
Другие виды
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
18.11.2022, 16:48 47
Футбол
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
19.11.2022, 15:56 13
Футбол
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
19.11.2022, 14:53 16
Футбол
Тренер Уайлдера: «Джошуа и Усик не смогут даже приблизиться к Деонтею»
Тренер Уайлдера: «Джошуа и Усик не смогут даже приблизиться к Деонтею»
18.11.2022, 11:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности