Другие новости20 ноября 2022, 12:25 |
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Луис Суарес ведет переговоры с клубом МЛС
Форвард близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»
20 ноября 2022, 12:25 |
88
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Звездный уругвайский форвард Луис Суарес близок к переходу в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.
Сейчас 35-летний Суарес является свободным агентом – в начале ноября он покинул уругвайский «Насьональ». После этого он отклонил предложение от бразильского «Гремио».
В нынешнем сезоне на счету Суареса 8 голов и 3 ассиста в 16 матчах за «Насьональ» во всех турнирах.
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