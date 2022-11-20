Луис Суарес ведет переговоры с клубом МЛС

Звездный уругвайский форвард Луис Суарес близок к переходу в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Сейчас 35-летний Суарес является свободным агентом – в начале ноября он покинул уругвайский «Насьональ». После этого он отклонил предложение от бразильского «Гремио».

В нынешнем сезоне на счету Суареса 8 голов и 3 ассиста в 16 матчах за «Насьональ» во всех турнирах.