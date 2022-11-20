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20 ноября 2022, 12:25 |
88
0

Луис Суарес ведет переговоры с клубом МЛС

Форвард близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

20 ноября 2022, 12:25 |
88
0
Луис Суарес ведет переговоры с клубом МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Звездный уругвайский форвард Луис Суарес близок к переходу в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Сейчас 35-летний Суарес является свободным агентом – в начале ноября он покинул уругвайский «Насьональ». После этого он отклонил предложение от бразильского «Гремио».

В нынешнем сезоне на счету Суареса 8 голов и 3 ассиста в 16 матчах за «Насьональ» во всех турнирах.

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