Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Суарес отклонил предложение из Бразилии
Бразилия
17 ноября 2022, 16:07 |
327
0

Луис Суарес отклонил предложение из Бразилии

Подписать форварда пытался «Гремио»

17 ноября 2022, 16:07 |
327
0
Луис Суарес отклонил предложение из Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский «Гремио» выходил с предложением контракта на звездного уругвайского форварда Луиса Суареса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Однако Суарес предложение «Гремио» отклонил. У него другие приоритеты по поводу продолжения карьеры, решение 35-летний игрок будет принимать после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Первую половину нынешнего сезона Суарес провел в своем родном «Насьонале», однако покинул клуб в начале ноября.

По теме:
Инсайдер: «Шахтер оценивает Мудрика в 100 миллионов евро»
Источник: Шахтер еще не получал предложений по Мудрику
Араухо и Суарес – в заявке Уругвая на ЧМ-2022
Луис Суарес Гремио Фабрицио Романо Насьональ Монтевидео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
Футбол | 17 ноября 2022, 13:58 0
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца

Лидер «Динамо» успел забить два мяча до перерыва

И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
Футбол | 17 ноября 2022, 15:26 3
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ

Испанцы остались без хамона иберико

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Футбол | 17.11.2022, 03:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
Футбол | 17.11.2022, 04:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Футбол | 16.11.2022, 19:12
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
16.11.2022, 21:00
Теннис
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
16.11.2022, 20:18 23
Футбол
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
17.11.2022, 14:54 27
Футбол
Каким будет ответ? Две ракеты рашистов упали на территории Польши
Каким будет ответ? Две ракеты рашистов упали на территории Польши
15.11.2022, 21:15 27
Война
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
16.11.2022, 19:29
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
17.11.2022, 02:35
Другие виды
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
16.11.2022, 15:06 2
Теннис
ФОТО. Какую машину выбрал Лунин? Игроки Реала получили подарки
ФОТО. Какую машину выбрал Лунин? Игроки Реала получили подарки
15.11.2022, 19:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности