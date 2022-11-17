Бразилия17 ноября 2022, 16:07 |
327
0
Луис Суарес отклонил предложение из Бразилии
Подписать форварда пытался «Гремио»
17 ноября 2022, 16:07 |
327
0
Бразильский «Гремио» выходил с предложением контракта на звездного уругвайского форварда Луиса Суареса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Однако Суарес предложение «Гремио» отклонил. У него другие приоритеты по поводу продолжения карьеры, решение 35-летний игрок будет принимать после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Первую половину нынешнего сезона Суарес провел в своем родном «Насьонале», однако покинул клуб в начале ноября.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 ноября 2022, 13:58 0
Лидер «Динамо» успел забить два мяча до перерыва
Футбол | 17 ноября 2022, 15:26 3
Испанцы остались без хамона иберико
Футбол | 17.11.2022, 03:15
Футбол | 17.11.2022, 04:15
Футбол | 16.11.2022, 19:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.11.2022, 21:00
16.11.2022, 20:18 23
17.11.2022, 14:54 27
15.11.2022, 21:15 27
16.11.2022, 19:29
17.11.2022, 02:35
16.11.2022, 15:06 2
15.11.2022, 19:45 8