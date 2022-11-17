Луис Суарес отклонил предложение из Бразилии

Бразильский «Гремио» выходил с предложением контракта на звездного уругвайского форварда Луиса Суареса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Однако Суарес предложение «Гремио» отклонил. У него другие приоритеты по поводу продолжения карьеры, решение 35-летний игрок будет принимать после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Первую половину нынешнего сезона Суарес провел в своем родном «Насьонале», однако покинул клуб в начале ноября.