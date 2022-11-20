Минай – Металлист. Известны стартовые составы

Сегодня, 20 ноября «Минай» в 14-м туре УПЛ примет «Металлист». Начало матча – в 12:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Горин, Трубочкин, Витенчук, Воробчак, Хахлев, Твердохлиб, Кулиев, Вишневский

«Металлист»: Костик, Мизюк, Клименчук, Романюк, Каплиенко,, Ралюченко, Коркишко, Багачанский, Подлепенец, Картушов, Прядун