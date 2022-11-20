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Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 11:39 |
372
0

Минай – Металлист. Известны стартовые составы

Команды встречаются в 14-м туре УПЛ

20 ноября 2022, 11:39 |
372
0
Минай – Металлист. Известны стартовые составы
ФК Минай

Сегодня, 20 ноября «Минай» в 14-м туре УПЛ примет «Металлист». Начало матча – в 12:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Горин, Трубочкин, Витенчук, Воробчак, Хахлев, Твердохлиб, Кулиев, Вишневский

«Металлист»: Костик, Мизюк, Клименчук, Романюк, Каплиенко,, Ралюченко, Коркишко, Багачанский, Подлепенец, Картушов, Прядун

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Источник УПЛ
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