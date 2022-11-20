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  4. ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
ATP
20 ноября 2022, 11:18 |
89
0

ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду

Российский теннисист оказался не готов к такому избиению эмоционально

20 ноября 2022, 11:18 |
89
0
ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

19 ноября состоялись полуфинальные матчи на Итоговом турнире ATP.

Во втором матче Каспер Рууд из Норвегии оказался сильнее Андрея Рублева (6:2, 6:4).

Российский теннисист вел со счетом 2:1 в первом сете, после чего проиграл восемь геймов подряд, сел и заплакал. Многие прочитали по губам фразу: «Просто пи****».

Отметим, что Рууд в матче за титул сразится с экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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Итоговый турнир ATP Андрей Рублев Каспер Рууд Новак Джокович
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Источник Sport.ua
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