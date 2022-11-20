ATP20 ноября 2022, 11:18 |
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ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
Российский теннисист оказался не готов к такому избиению эмоционально
20 ноября 2022, 11:18 |
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19 ноября состоялись полуфинальные матчи на Итоговом турнире ATP.
Во втором матче Каспер Рууд из Норвегии оказался сильнее Андрея Рублева (6:2, 6:4).
Российский теннисист вел со счетом 2:1 в первом сете, после чего проиграл восемь геймов подряд, сел и заплакал. Многие прочитали по губам фразу: «Просто пи****».
Отметим, что Рууд в матче за титул сразится с экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
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