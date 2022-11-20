Мектич / Павич – Рам / Солсбери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного финала Итогового турнира ATP
20 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.
В парном финале сразятся хорватский дуэт Никола Мектич / Мате Павич и тандем Раджив Рам / Джо Солсбери (США / Великобритания). Начало встречи в 17:00 по Киеву.
Ранее эти дуэты провели шесть очных матчей, хорваты выиграли четыре.
Рам и Солсбери – финалисты прошлого розыгрыша турнира.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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