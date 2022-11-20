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ATP
20 ноября 2022, 10:50 |
16
0

Мектич / Павич – Рам / Солсбери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного финала Итогового турнира ATP

20 ноября 2022, 10:50 |
16
0
Мектич / Павич – Рам / Солсбери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Мектич и Мате Павич

20 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

В парном финале сразятся хорватский дуэт Никола Мектич / Мате Павич и тандем Раджив Рам / Джо Солсбери (США / Великобритания). Начало встречи в 17:00 по Киеву.

Ранее эти дуэты провели шесть очных матчей, хорваты выиграли четыре.

Рам и Солсбери – финалисты прошлого розыгрыша турнира.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир ATP Раджив Рам Мате Павич Никола Мектич Джо Солсбери смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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