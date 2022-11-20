Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала Итогового турнира ATP
20 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.
В финале сразятся Каспер Рууд из Норвегии и Новак Джокович из Сербии. Начало встречи в 20:00 по Киеву.
Ранее теннисисты играли 3 раза, серб пока не проигрывал.
Джокович может выиграть шестой титул ATP Finals, Рууд – впервые дошел до финала.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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