Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

В финале сразятся Каспер Рууд из Норвегии и Новак Джокович из Сербии. Начало встречи в 20:00 по Киеву.

Ранее теннисисты играли 3 раза, серб пока не проигрывал.

Джокович может выиграть шестой титул ATP Finals, Рууд – впервые дошел до финала.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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