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  4. Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
20 ноября 2022, 10:27 |
300
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Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Итогового турнира ATP

20 ноября 2022, 10:27 |
300
0
Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

20 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

В финале сразятся Каспер Рууд из Норвегии и Новак Джокович из Сербии. Начало встречи в 20:00 по Киеву.

Ранее теннисисты играли 3 раза, серб пока не проигрывал.

Джокович может выиграть шестой титул ATP Finals, Рууд – впервые дошел до финала.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир ATP смотреть онлайн Каспер Рууд Новак Джокович
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Источник Sport.ua
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