Кейн может быть оштрафован за ношение радужной повязки

Футбольная ассоциация Англии и в частности Гарри Кейн могут быть оштрафованы ФИФА, если капитан английской сборной (Кейн) в первом матче своей команды на чемпионате мира 2022 в Катаре будет носить радужную повязку.



В субботу ФИФА объявила, что капитанам команд на групповом этапе турнира необходимо носить повязку со слоганом #FootballUnitesTheWorld.



Отметим, что некоторые сборные, например, Германия, Дания, Уэльс и Нидерланды, сообщили, что их капитаны будут носить радужные повязки в поддержку прав человека и движения ЛГБТ.



Футбольная ассоциация Англии заявила, что уважает инициативу ФИФА, но их организация будет придерживаться своего плана и использовать радужные повязки.

Ранее стало известно, что из-за политики Катара сборная Испании не смогла взять с собой национальное блюдо.