Кейн может быть оштрафован за ношение радужной повязки
Снова политика Катара
Футбольная ассоциация Англии и в частности Гарри Кейн могут быть оштрафованы ФИФА, если капитан английской сборной (Кейн) в первом матче своей команды на чемпионате мира 2022 в Катаре будет носить радужную повязку.
В субботу ФИФА объявила, что капитанам команд на групповом этапе турнира необходимо носить повязку со слоганом #FootballUnitesTheWorld.
Отметим, что некоторые сборные, например, Германия, Дания, Уэльс и Нидерланды, сообщили, что их капитаны будут носить радужные повязки в поддержку прав человека и движения ЛГБТ.
Футбольная ассоциация Англии заявила, что уважает инициативу ФИФА, но их организация будет придерживаться своего плана и использовать радужные повязки.
Ранее стало известно, что из-за политики Катара сборная Испании не смогла взять с собой национальное блюдо.
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