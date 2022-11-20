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  4. Кейн может быть оштрафован за ношение радужной повязки
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 03:47 |
262
0

Кейн может быть оштрафован за ношение радужной повязки

Снова политика Катара

20 ноября 2022, 03:47 |
262
0
Кейн может быть оштрафован за ношение радужной повязки
Instagram. Гарри Кейн

Футбольная ассоциация Англии и в частности Гарри Кейн могут быть оштрафованы ФИФА, если капитан английской сборной (Кейн) в первом матче своей команды на чемпионате мира 2022 в Катаре будет носить радужную повязку.

В субботу ФИФА объявила, что капитанам команд на групповом этапе турнира необходимо носить повязку со слоганом #FootballUnitesTheWorld.

Отметим, что некоторые сборные, например, Германия, Дания, Уэльс и Нидерланды, сообщили, что их капитаны будут носить радужные повязки в поддержку прав человека и движения ЛГБТ.

Футбольная ассоциация Англии заявила, что уважает инициативу ФИФА, но их организация будет придерживаться своего плана и использовать радужные повязки.

Ранее стало известно, что из-за политики Катара сборная Испании не смогла взять с собой национальное блюдо.

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Источник Daily Mail
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