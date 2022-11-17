Чемпионат мира17 ноября 2022, 15:26 | Обновлено 17 ноября 2022, 15:29
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И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
Испанцы остались без хамона иберико
17 ноября 2022, 15:26 | Обновлено 17 ноября 2022, 15:29
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Сборная Испании по футболу не сможет привезти на ЧМ-2022 свое национальное блюдо – хамон иберико.
Сообщается, что причиной является запрет импорта свинины в Катаре.
Также в стране действует запрет на употребление алкоголя в общественных местах. К слову, в Катаре запрещена и пропаганда ЛГБТ. Из-за странной политики многие представители футбольной ассоциации пытались бойкотировать этот мундиаль.
Отметим, что на ЧМ-2022 сборная Испании в группе сыграет с Японией, Коста-Рикой и Германией.
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Не поехали бы такие сборные, как Испания, Германия и т.д. Тогда бы был бы результат. Кому интересен турнир, без этих сборных. Он бы был неполноценных. А вышло как всегда - они просто только сильно озабочены ситуацией! И это я не только про футбол...