И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ

Сборная Испании по футболу не сможет привезти на ЧМ-2022 свое национальное блюдо – хамон иберико.

Сообщается, что причиной является запрет импорта свинины в Катаре.

Также в стране действует запрет на употребление алкоголя в общественных местах. К слову, в Катаре запрещена и пропаганда ЛГБТ. Из-за странной политики многие представители футбольной ассоциации пытались бойкотировать этот мундиаль.

Отметим, что на ЧМ-2022 сборная Испании в группе сыграет с Японией, Коста-Рикой и Германией.