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Англия
20 ноября 2022, 03:20 | Обновлено 20 ноября 2022, 03:21
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0

Мбаппе в Ливерпуле? Клопп хочет видеть француза на Энфилде

Наставник «красных» хочет усилить команду перед плей-офф Лиги чемпионов

20 ноября 2022, 03:20 | Обновлено 20 ноября 2022, 03:21
90
0
Мбаппе в Ливерпуле? Клопп хочет видеть француза на Энфилде
Instagram. Килиан Мбаппе

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть в своей команде французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Сообщается, что Клопп попросил менеджеров команды узнать о возможном трансфере Мбаппе в зимнее трансферное окно. Немецкий специалист хочет усилить команду в преддверии поединков плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что действующее соглашение Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 млн евро.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересовался Мбаппе.

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Источник DefensaCentral
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