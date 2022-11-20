Мбаппе в Ливерпуле? Клопп хочет видеть француза на Энфилде
Наставник «красных» хочет усилить команду перед плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть в своей команде французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Сообщается, что Клопп попросил менеджеров команды узнать о возможном трансфере Мбаппе в зимнее трансферное окно. Немецкий специалист хочет усилить команду в преддверии поединков плей-офф Лиги чемпионов.
Отметим, что действующее соглашение Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 млн евро.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересовался Мбаппе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина вышла погулять со Скай
Важные события во всех видах спорта