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Англия
16 ноября 2022, 12:37 |
979
0

Манчестер Юнайтед нашел в ПСЖ замену Криштиану Роналду

Манкунианцы решительно настроены на замену португальца

16 ноября 2022, 12:37 |
979
0
Манчестер Юнайтед нашел в ПСЖ замену Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В «Манчестер Юнайтед» хотят максимально ускорить процесс ухода из команды 37-летнего форварда Криштиану Роналду после его скандального интервью. Сообщается, будто «красные дьяволы» уже подыскали португальцу замену.

В поле зрения «Манчестер Юнайтед» находится французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Отмечается, что манкунианцы располагают финансовыми возможностями, чтобы совершить покупку одного из лидеров атак парижан.

Как известно, на дня Роналду в интервью раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и наставника команды Эрика тен Хага, поставив под сомнение правильностей всей клубной политики.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» наложит на Криштиану Роналду солидный штраф за интервью.

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник Mirror
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