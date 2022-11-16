Манчестер Юнайтед нашел в ПСЖ замену Криштиану Роналду

В «Манчестер Юнайтед» хотят максимально ускорить процесс ухода из команды 37-летнего форварда Криштиану Роналду после его скандального интервью. Сообщается, будто «красные дьяволы» уже подыскали португальцу замену.

В поле зрения «Манчестер Юнайтед» находится французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Отмечается, что манкунианцы располагают финансовыми возможностями, чтобы совершить покупку одного из лидеров атак парижан.

Как известно, на дня Роналду в интервью раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и наставника команды Эрика тен Хага, поставив под сомнение правильностей всей клубной политики.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» наложит на Криштиану Роналду солидный штраф за интервью.