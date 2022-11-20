ЛЕВАНДОВСКИ – про дисквалификацию в Ла Лиге: «Жест был не арбитру»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал трех-матчевую дисквалификацию в чемпионате Испании по футболу:

«Жест был направлен не в сторону арбитра, а в сторону скамейки для запасных. Надеюсь, что апелляция будет успешной».

Отметим, что Роберт Левандовски получил трех-матчевую дисквалификацию за свои действия в матче 14-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Польский нападающий покинул поле и продемонстрировал «некрасивый» жест в сторону арбитра.