Левандовски дисквалифицирован на 3 матча, Пике – на 4 игры
Последствия бурного матча Ла Лиги
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании вынес решения по матчу «Барселоны» против «Осасуны».
Ведущий форвард каталонцев Роберт Левандовски получил дисквалификацию на три матча за грубый жест в адрес судьи после красной карточки.
Любопытно, что это только второе удаление в карьере поляка.
Кроме того, дисквалификацию на четыре матча получил защитник Жерар Пике, который со скамейки запасных оскорблял судейскую бригаду.
Однако этот матч был последним в карьере испанского футболиста.
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