Левандовски дисквалифицирован на 3 матча, Пике – на 4 игры

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании вынес решения по матчу «Барселоны» против «Осасуны».

Ведущий форвард каталонцев Роберт Левандовски получил дисквалификацию на три матча за грубый жест в адрес судьи после красной карточки.

Любопытно, что это только второе удаление в карьере поляка.

Кроме того, дисквалификацию на четыре матча получил защитник Жерар Пике, который со скамейки запасных оскорблял судейскую бригаду.

Однако этот матч был последним в карьере испанского футболиста.