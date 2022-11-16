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  4. Левандовски дисквалифицирован на 3 матча, Пике – на 4 игры
Испания
16 ноября 2022, 17:30 |
1069
1

Левандовски дисквалифицирован на 3 матча, Пике – на 4 игры

Последствия бурного матча Ла Лиги

16 ноября 2022, 17:30 |
1069
1
Левандовски дисквалифицирован на 3 матча, Пике – на 4 игры
Getty Images/Global Images Ukraine

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании вынес решения по матчу «Барселоны» против «Осасуны».

Ведущий форвард каталонцев Роберт Левандовски получил дисквалификацию на три матча за грубый жест в адрес судьи после красной карточки.

Любопытно, что это только второе удаление в карьере поляка.

Кроме того, дисквалификацию на четыре матча получил защитник Жерар Пике, который со скамейки запасных оскорблял судейскую бригаду.

Однако этот матч был последним в карьере испанского футболиста.

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Источник Reuters
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Александр Чернов
Пике закончил карьеру .как он будет отбывать 4 матча ?
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