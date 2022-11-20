WTA20 ноября 2022, 02:10 | Обновлено 20 ноября 2022, 02:16
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ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
Паула Бадоса продолжает радовать своих подписчиков с Мальдив
20 ноября 2022, 02:10 | Обновлено 20 ноября 2022, 02:16
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Испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала откровенную фотографию в своем Instagram.
Бадоса сейчас отдыхает на Мальдивах. Ранее теннисистка поделилась первыми фото со своего отдыха.
Отметим, что Паула является первой ракеткой Испании. Сейчас она занимает 13-ю строчку в рейтинге WTA. Наивысшая ее позиция – вторая. В последний раз она сыграла 10 ноября в матче Кубка Билли Джин Кинг за национальную сборную против Хэрриет Дарт из Великобритании.
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