ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии

Испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала откровенную фотографию в своем Instagram.

Бадоса сейчас отдыхает на Мальдивах. Ранее теннисистка поделилась первыми фото со своего отдыха.

Отметим, что Паула является первой ракеткой Испании. Сейчас она занимает 13-ю строчку в рейтинге WTA. Наивысшая ее позиция – вторая. В последний раз она сыграла 10 ноября в матче Кубка Билли Джин Кинг за национальную сборную против Хэрриет Дарт из Великобритании.