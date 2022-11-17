WTA17 ноября 2022, 16:41 |
1208
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ФОТО. Горячая испанка на отдыхе. Бадоса показала себя на Мальдивах
Испанская теннисистка отправилась в отпуск
17 ноября 2022, 16:41 |
1208
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Испанская теннисистка Паула Бадоса отдыхает на Мальдивах.
Бадоса опубликовала соответствующие фотографии в своем Instagram.
Отметим, что Паула является первой ракеткой Испании. Сейчас она занимает 13-ю строчку в рейтинге WTA. Наивысшая ее позиция – вторая. В последний раз она сыграла 10 ноября в матче Кубка Билли Джин Кинг за национальную сборную против Хэрриет Дарт из Великобритании.
В 2022 году она выиграла один титул на уровне WTA в Сиднее.
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