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20 ноября 2022, 00:06 |
67
0

Балтийский кубок. Исландия по пенальти обыграла Латвию и взяла трофей

В матче за третье место Эстония одолела Литву

20 ноября 2022, 00:06 |
67
0
Балтийский кубок. Исландия по пенальти обыграла Латвию и взяла трофей
Latvian Football Federation

Завершился Балтийский кубок с участием четырех сборных. К трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Исландии.

В финальной встрече исландцы в серии послематчевых пенальти сумели одолеть латвийцев, которые с 27 минуты играли в меньшинстве. Гол в основное время в составе сборной Латвии забил бывший игрок «Зари» Андрейс Цыганикс.

В матче за 3-е место Эстония оказалась сильнее Литвы. Превый гол во встрече забил экс-игрок «Карпат» Сергей Зенев.

Балтийский кубок

Финал

Латвия – Исландия – 1:1 (7-8 по пенальти)
Голы: Цыганикс (67) – Йоганненсон (62).

Матч за 3-е место

Эстония – Литва – 2:0
Голы: Зенев (65), Пеетсон (89).

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Источник Sport.ua
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