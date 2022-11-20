Балтийский кубок. Исландия по пенальти обыграла Латвию и взяла трофей

Завершился Балтийский кубок с участием четырех сборных. К трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Исландии.

В финальной встрече исландцы в серии послематчевых пенальти сумели одолеть латвийцев, которые с 27 минуты играли в меньшинстве. Гол в основное время в составе сборной Латвии забил бывший игрок «Зари» Андрейс Цыганикс.

В матче за 3-е место Эстония оказалась сильнее Литвы. Превый гол во встрече забил экс-игрок «Карпат» Сергей Зенев.

Балтийский кубок

Финал

Латвия – Исландия – 1:1 (7-8 по пенальти)

Голы: Цыганикс (67) – Йоганненсон (62).

Матч за 3-е место

Эстония – Литва – 2:0

Голы: Зенев (65), Пеетсон (89).