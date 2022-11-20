Балтийский кубок. Исландия по пенальти обыграла Латвию и взяла трофей
В матче за третье место Эстония одолела Литву
Завершился Балтийский кубок с участием четырех сборных. К трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Исландии.
В финальной встрече исландцы в серии послематчевых пенальти сумели одолеть латвийцев, которые с 27 минуты играли в меньшинстве. Гол в основное время в составе сборной Латвии забил бывший игрок «Зари» Андрейс Цыганикс.
В матче за 3-е место Эстония оказалась сильнее Литвы. Превый гол во встрече забил экс-игрок «Карпат» Сергей Зенев.
Балтийский кубок
Финал
Латвия – Исландия – 1:1 (7-8 по пенальти)
Голы: Цыганикс (67) – Йоганненсон (62).
Матч за 3-е место
Эстония – Литва – 2:0
Голы: Зенев (65), Пеетсон (89).
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