Национальные сборные 19 ноября провели товарищеские матчи.

Сборная Турция переиграла команду Чехии. На гол Энеса Унала чехи смогли ответить точным ударом Вацлава Черны, но на гол Хакана Чалханоглу ответа не нашлось.

Матч проходил в Газиантепе. Отметим, что эти сборные не попали на чемпионат мира, который стартует в Катаре 20 ноября.

Товарищеские матчи. 19 ноября

Турция – Чехия – 2:1

Голы: Черны (56) – Унал (31), Чалханоглу (70).