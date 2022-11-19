Чемпионат мира19 ноября 2022, 23:30 | Обновлено 19 ноября 2022, 23:31
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Турция – Чехия – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
19 ноября 2022, 23:30 | Обновлено 19 ноября 2022, 23:31
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Национальные сборные 19 ноября провели товарищеские матчи.
Сборная Турция переиграла команду Чехии. На гол Энеса Унала чехи смогли ответить точным ударом Вацлава Черны, но на гол Хакана Чалханоглу ответа не нашлось.
Матч проходил в Газиантепе. Отметим, что эти сборные не попали на чемпионат мира, который стартует в Катаре 20 ноября.
Товарищеские матчи. 19 ноября
Турция – Чехия – 2:1
Голы: Черны (56) – Унал (31), Чалханоглу (70).
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Турция).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Чехия).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Турция).
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