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  4. Тренер Катара – про слухи о договорняке: «В Интернете много дезинформации»
Чемпионат мира
19 ноября 2022, 22:10 |
271
1

Тренер Катара – про слухи о договорняке: «В Интернете много дезинформации»

Феликс Санчес Бас опроверг скандальную информацию

19 ноября 2022, 22:10 |
271
1
Тренер Катара – про слухи о договорняке: «В Интернете много дезинформации»
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Санчес Бас

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас прокомментировал информацию о том, что матч-открытие против сборной Эквадора будет так называемым «договорняком».

«Я думаю, что существует много дезинформации. Интернет – отличный инструмент, но он также очень опасен, с моей точки зрения. Много лет мы готовились, тренировались. Мы вместе, мы сильны и сплочены, и никто не сможет нас дестабилизировать этой критикой, так что нас это никак не затронет.

Мы очень взволнованы, мотивированы и счастливы, что играем на нашем первом чемпионате мира. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, контролировать свои эмоции, и мы не принимаем во внимание ничего другого», – сказал наставник сборной Катара.

Ранее сообщалось, что Катар подкупил 8 эквадорских игроков за 7,4 млн долларов за поражение в первом матче ЧМ.

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Источник ESPN
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Комментарии 1
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ass36
Катар даже наша первая лига их раскотает любая ничья, победа Катара это договорняк чистый а если выход с группы Катар это сродни с фарсом  высадки Американцев на луне.
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