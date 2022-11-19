Тренер Катара – про слухи о договорняке: «В Интернете много дезинформации»

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас прокомментировал информацию о том, что матч-открытие против сборной Эквадора будет так называемым «договорняком».

«Я думаю, что существует много дезинформации. Интернет – отличный инструмент, но он также очень опасен, с моей точки зрения. Много лет мы готовились, тренировались. Мы вместе, мы сильны и сплочены, и никто не сможет нас дестабилизировать этой критикой, так что нас это никак не затронет.

Мы очень взволнованы, мотивированы и счастливы, что играем на нашем первом чемпионате мира. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, контролировать свои эмоции, и мы не принимаем во внимание ничего другого», – сказал наставник сборной Катара.

Ранее сообщалось, что Катар подкупил 8 эквадорских игроков за 7,4 млн долларов за поражение в первом матче ЧМ.