Ярослав ВИШНЯК: «Досадное поражение, игра с Ворсклой была ничейная»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение своей команды в матче 14 тура Украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (1:2).

– Хочется сказать, что это досадное поражение для нас, на мой взгляд. Все же игра была более ничейная. Но победила «Ворскла», и я поздравляю их с победой.

Что касается матча – то одна, то другая команда владела преимуществом, создавали моменты в достаточном количестве, чтобы избежать поражения. Нечего будем готовиться к следующим турам.

– Насколько довольны физическими кондициями Андрея Богданова?

– Он готов на определенное время, но было видно, что в конце матча он уже проседал и, видимо, нуждался в замене. Казалось, что батарея разрядилась, но он брал мяч и снова создавал численное преимущество, делал разницу на футбольном поле. Потому он доиграл до конца, хотя еще не готов играть все 90 минут.

– Поле было тяжеловатым?

– Хочется поблагодарить работников клуба, которые подготовили это поле. Для этих погодных условий поле было идеальным. Не было ни луж, ни грязи. Да, поле было вязким, но в целом был довольно хороший газон, он не помешал командам играть в футбол.