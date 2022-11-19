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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Досадное поражение, игра с Ворсклой была ничейная»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 21:40 |
265
0

Ярослав ВИШНЯК: «Досадное поражение, игра с Ворсклой была ничейная»

Головний тренер «Колоса» – о поражении в 14-м туре УПЛ

19 ноября 2022, 21:40 |
265
0
Ярослав ВИШНЯК: «Досадное поражение, игра с Ворсклой была ничейная»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение своей команды в матче 14 тура Украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (1:2).

– Хочется сказать, что это досадное поражение для нас, на мой взгляд. Все же игра была более ничейная. Но победила «Ворскла», и я поздравляю их с победой.

Что касается матча – то одна, то другая команда владела преимуществом, создавали моменты в достаточном количестве, чтобы избежать поражения. Нечего будем готовиться к следующим турам.

– Насколько довольны физическими кондициями Андрея Богданова?
– Он готов на определенное время, но было видно, что в конце матча он уже проседал и, видимо, нуждался в замене. Казалось, что батарея разрядилась, но он брал мяч и снова создавал численное преимущество, делал разницу на футбольном поле. Потому он доиграл до конца, хотя еще не готов играть все 90 минут.

– Поле было тяжеловатым?
– Хочется поблагодарить работников клуба, которые подготовили это поле. Для этих погодных условий поле было идеальным. Не было ни луж, ни грязи. Да, поле было вязким, но в целом был довольно хороший газон, он не помешал командам играть в футбол.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Колос - Ворскла Ярослав Вишняк
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Источник ФК Колос Ковалевка
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