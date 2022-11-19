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  4. В матче с Шахтером Артем Довбик отметил голевой юбилей
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 21:10 |
397
0

В матче с Шахтером Артем Довбик отметил голевой юбилей

25-летний форвард днепрян забил 50-й мяч в украинской карьере

19 ноября 2022, 21:10 |
397
0
В матче с Шахтером Артем Довбик отметил голевой юбилей
СК Днепр-1. Артем Довбик

Гол в матче с «Шахтером» стал 50-м в украинской карьере Артема Довбика.

39 мячей он забил за «Днепр-1», 6 - за национальную сборную и 5 - за «Днепр». 35 раз Артем отличился в УПЛ, 5 - в еврокубках и 4 - в Кубке Украины.

Свои автографы Довбик поставил в воротах 24-х команд - 16 украинских и 8 зарубежных. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы» - 6 раз, «Колоса» - 4, «Зари», «Карпат», «Львова» и «Мариуполя» - по 3.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк статистика Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Шахтер Артем Довбик
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Юрий Ляховецкий
Юрий Ляховецкий Sport.ua
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