Украина. Премьер лига19 ноября 2022, 21:10 |
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В матче с Шахтером Артем Довбик отметил голевой юбилей
25-летний форвард днепрян забил 50-й мяч в украинской карьере
19 ноября 2022, 21:10 |
397
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Гол в матче с «Шахтером» стал 50-м в украинской карьере Артема Довбика.
39 мячей он забил за «Днепр-1», 6 - за национальную сборную и 5 - за «Днепр». 35 раз Артем отличился в УПЛ, 5 - в еврокубках и 4 - в Кубке Украины.
Свои автографы Довбик поставил в воротах 24-х команд - 16 украинских и 8 зарубежных. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы» - 6 раз, «Колоса» - 4, «Зари», «Карпат», «Львова» и «Мариуполя» - по 3.
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