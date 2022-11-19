В матче с Шахтером Артем Довбик отметил голевой юбилей

Гол в матче с «Шахтером» стал 50-м в украинской карьере Артема Довбика.

39 мячей он забил за «Днепр-1», 6 - за национальную сборную и 5 - за «Днепр». 35 раз Артем отличился в УПЛ, 5 - в еврокубках и 4 - в Кубке Украины.

Свои автографы Довбик поставил в воротах 24-х команд - 16 украинских и 8 зарубежных. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы» - 6 раз, «Колоса» - 4, «Зари», «Карпат», «Львова» и «Мариуполя» - по 3.