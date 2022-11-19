ВИДЕО. Фреда выгнали с центральной части скамейки на фотосессии в сборной

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред попал в забавную ситуацию во время фотосессии в сборной.

29-летний экс-игрок «Шахтера» занял одно из мест а центре, но был пересажен Ришарлисоном ближе к краю.

Вероятно, то место было выделено для главной звезды команды – Неймара, который на фото сидел возле капитана Тиагу Силвы.

Ранее сообщалось, что Фред покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона в качестве свободного агента.