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Чемпионат мира
19 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 19 ноября 2022, 20:31
3201
1

ВИДЕО. Фреда выгнали с центральной части скамейки на фотосессии в сборной

Занял место важной птицы

19 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 19 ноября 2022, 20:31
3201
1
ВИДЕО. Фреда выгнали с центральной части скамейки на фотосессии в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред попал в забавную ситуацию во время фотосессии в сборной.

29-летний экс-игрок «Шахтера» занял одно из мест а центре, но был пересажен Ришарлисоном ближе к краю.

Вероятно, то место было выделено для главной звезды команды – Неймара, который на фото сидел возле капитана Тиагу Силвы.

Ранее сообщалось, что Фред покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона в качестве свободного агента.

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Источник Sport.ua
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