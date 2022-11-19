Чемпионат мира19 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 19 ноября 2022, 20:31
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ВИДЕО. Фреда выгнали с центральной части скамейки на фотосессии в сборной
Занял место важной птицы
19 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 19 ноября 2022, 20:31
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред попал в забавную ситуацию во время фотосессии в сборной.
29-летний экс-игрок «Шахтера» занял одно из мест а центре, но был пересажен Ришарлисоном ближе к краю.
Вероятно, то место было выделено для главной звезды команды – Неймара, который на фото сидел возле капитана Тиагу Силвы.
Ранее сообщалось, что Фред покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона в качестве свободного агента.
November 19, 2022
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