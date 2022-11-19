ФОТО. Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Непростые две недели в Японии»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая подытожила две недели выступлений на соревнованиях в Японии.

«Непростые 2 недели в Японии! Но довольна своими усилиями и поддержкой замечательных людей вокруг меня», – написала теннисистка в инстаграме.

Отметим, что Катарина сначала активно поучаствовала в победе сборной Украины над Японией в Кубке Билли Джин Кинг. После этого она выиграла еще три матча на 60-тысячнике ITF в Токио, но в полуфинале снялась из-за травмы.