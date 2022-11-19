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  4. ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
Другие новости
19 ноября 2022, 18:50 |
2111
0

ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам

Элина вышла погулять со Скай

19 ноября 2022, 18:50 |
2111
0
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
Инстаграм Элины Свитолиной

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина начинает подготовку к новогодним праздникам вместе со своей семьей.

«Первый день рождественской ярмарки», – подписала спортсменка красивое фото, на котором она изображена с дочерью.

Ранее малышка отпраздновала первый месяц со дня рождения, чему родители были несказанно рады.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.

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фото Элина Свитолина lifestyle Скай Монфис
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