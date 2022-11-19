Другие новости19 ноября 2022, 18:50 |
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ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
Элина вышла погулять со Скай
19 ноября 2022, 18:50 |
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Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина начинает подготовку к новогодним праздникам вместе со своей семьей.
«Первый день рождественской ярмарки», – подписала спортсменка красивое фото, на котором она изображена с дочерью.
Ранее малышка отпраздновала первый месяц со дня рождения, чему родители были несказанно рады.
Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.
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