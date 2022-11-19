ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина начинает подготовку к новогодним праздникам вместе со своей семьей.

«Первый день рождественской ярмарки», – подписала спортсменка красивое фото, на котором она изображена с дочерью.

Ранее малышка отпраздновала первый месяц со дня рождения, чему родители были несказанно рады.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.