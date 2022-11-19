ВИДЕО. Как Джокович в финал Итогового турнира ATP выходил
Сербский теннисист выиграл непростой поединок у американца Тейлора Фритца
Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович стал первым финалистом Итогового турнира АТР 2022 в итальянском Турине. В полуфинале в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца.
Судьба обоих сетов решалась на тай-брейках, которые Джокович выиграл 7:5 и 8:6 соответственно. Матч продолжался 1 час и 56 минут.
Второй финалист определится сегодня вечером в матче между норвежцем Каспером Руудом и россиянином Андреем Рублевым. Он начнется в 22:00 по Киеву.
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