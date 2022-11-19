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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 20:41 | Обновлено 19 ноября 2022, 21:06
474
0

Шахтер потерпел первое поражение в УПЛ с 7 августа 2021 года

Команды Игора Йовичевича до 14 тура не проигрывали 17 матчей подряд

19 ноября 2022, 20:41 | Обновлено 19 ноября 2022, 21:06
474
0
Шахтер потерпел первое поражение в УПЛ с 7 августа 2021 года
ФК Шахтер Донецк

«Шахтер», уступив в гостях «Днепру-1», прервал две свои беспроигрышные серии в чемпионатах Украины: общую - из 26 матчей (21 победа и 5 ничьих) и выездную - из 12 (10 побед и 2 ничьи). Последнее поражение горняки потерпели 7 августа 2021 года - 1:2 дома с «Александрией», а на чужих полях - 25 апреля 2021-го - 0:2 с той же «Александрией».

Завершилась в поединке с днепрянами и беспроигрышная серия Игоря Йовичевича, которая составила 17 матчей (14 побед и 3 ничьи). Последний раз подопечные хорвата зарабатывали «баранку» 24 октября 2021 года, когда «Днепр-1» в гостях уступил «Динамо» - 0:2. К слову, Йовичевич стал 6-м тренером оранжево-черных, чья стартовая серия без поражений в УПЛ составила более 10 игр - 11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров «Шахтера» в чемпионатах Украины

Матч

Тренер «Шахтера»

Дата

Соперник

Тренер

Счет

24-й

Паулу ФОНСЕКА

09.04.2017

Черноморец (д)

Александр БАБИЧ

1:2

20-й

Луиш КАШТРУ

01.03.2020

Ворскла (г)

Юрий МАКСИМОВ

0:1

19-й

Невио СКАЛА

04.08.2002

Волынь (г)

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

0:2

17-й

Бернд ШУСТЕР

20.03.2004

Днепр (г)

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

0:1

15-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

24.10.2004

Металлист (д)

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

0:1

12-й

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

19.11.2022

Днепр-1 (г)

Александр КУЧЕР

1:2

10-й

Виктор ПРОКОПЕНКО

14.05.2000

Динамо (г)

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1:2

6-й

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

05.04.1992

Карпаты (г)

Степан ЮРЧИШИН

0:1

4-й

Валерий РУДАКОВ

02.10.1995

Динамо (д)

Йожеф САБО

2:3

3-й

Анатолий БЫШОВЕЦ

17.04.1999

Звезда (д)

Александр ИЩЕНКО

1:2

3-й

Алексей ДРОЗДЕНКО

24.10.1999

Карпаты (г)

Леонид БРОВАРСКИЙ

0:1

3-й

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

07.08.2021

Александрия (д)

Юрий ГУРА

1:2

2-й

Владимир САЛЬКОВ

10.03.1995

Динамо (г)

Владимир ОНИЩЕНКО

0:3

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Шахтер Донецк Днепр-1 статистика чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 - Шахтер Игор Йовичевич
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Источник Sport.ua
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