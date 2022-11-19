Шахтер потерпел первое поражение в УПЛ с 7 августа 2021 года

«Шахтер», уступив в гостях «Днепру-1», прервал две свои беспроигрышные серии в чемпионатах Украины: общую - из 26 матчей (21 победа и 5 ничьих) и выездную - из 12 (10 побед и 2 ничьи). Последнее поражение горняки потерпели 7 августа 2021 года - 1:2 дома с «Александрией», а на чужих полях - 25 апреля 2021-го - 0:2 с той же «Александрией».

Завершилась в поединке с днепрянами и беспроигрышная серия Игоря Йовичевича, которая составила 17 матчей (14 побед и 3 ничьи). Последний раз подопечные хорвата зарабатывали «баранку» 24 октября 2021 года, когда «Днепр-1» в гостях уступил «Динамо» - 0:2. К слову, Йовичевич стал 6-м тренером оранжево-черных, чья стартовая серия без поражений в УПЛ составила более 10 игр - 11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров «Шахтера» в чемпионатах Украины