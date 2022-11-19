Каспер Рууд – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала Итогового турнира ATP
19 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.
Во втором полуфинале сразятся Каспер Рууд и Андрей Рублев. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты играли 5 раз, норвежец выиграл один матч.
Победитель сразится за титул с Новаком Джоковичем.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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