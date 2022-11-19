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ATP
19 ноября 2022, 18:00 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:02
168
0

Каспер Рууд – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала Итогового турнира ATP

19 ноября 2022, 18:00 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:02
168
0
Каспер Рууд – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

19 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

Во втором полуфинале сразятся Каспер Рууд и Андрей Рублев. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Ранее теннисисты играли 5 раз, норвежец выиграл один матч.

Победитель сразится за титул с Новаком Джоковичем.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Источник Sport.ua
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