Александр КУЧЕР: «Все еще впереди, еще ничего не закончилось»

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал победу 2:1 над «Шахтером» в 14-м туре УПЛ:

«Все говорили, что это главная игра круга, чемпионата. Но я не думаю. Все понимают, что впереди еще много матчей, и на каждый нужно так же настраиваться и побеждать. Все еще впереди, еще ничего не кончилось.

Не сказал бы, что эта игра принципиальна для меня. Да, я играл в «Шахтере», но теперь это совсем другая история, я теперь тренер. «Шахтер» – это большая команда, мы рады, что победили. Но до чемпионства еще очень длинный путь. Еще много матчей, и нам нужно много работать.

Ситуация у нас сейчас непростая, есть травмированные. Но нужно доиграть этот круг, еще две игры. Потом будем садиться, разговаривать. Усиление нам нужно, но спасибо игрокам, что они находят в себе силы».