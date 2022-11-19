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  4. Александр КУЧЕР: «Все еще впереди, еще ничего не закончилось»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 16:23 |
616
1

Александр КУЧЕР: «Все еще впереди, еще ничего не закончилось»

Тренер «Днепра-1» прокомментировал победу над «Шахтером»

19 ноября 2022, 16:23 |
616
1
Александр КУЧЕР: «Все еще впереди, еще ничего не закончилось»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал победу 2:1 над «Шахтером» в 14-м туре УПЛ:

«Все говорили, что это главная игра круга, чемпионата. Но я не думаю. Все понимают, что впереди еще много матчей, и на каждый нужно так же настраиваться и побеждать. Все еще впереди, еще ничего не кончилось.

Не сказал бы, что эта игра принципиальна для меня. Да, я играл в «Шахтере», но теперь это совсем другая история, я теперь тренер. «Шахтер» – это большая команда, мы рады, что победили. Но до чемпионства еще очень длинный путь. Еще много матчей, и нам нужно много работать.

Ситуация у нас сейчас непростая, есть травмированные. Но нужно доиграть этот круг, еще две игры. Потом будем садиться, разговаривать. Усиление нам нужно, но спасибо игрокам, что они находят в себе силы».

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Александр Кучер Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер Украинская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Александр Чернов
С первого матча до последнего у Шахтера абсолютно отсутствовала какая то тактика игры .Глуповатая игра на бей беги Мудрик .К сожалению Йовичевич так ничего не изменил .Сегодня было очевидно что шахтер без тактики никакой .
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