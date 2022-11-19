Артем ДОВБИК: «Сыграли один из своих лучших матчей»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал волевую победу 2:1 над «Шахтером» в 14-м туре УПЛ:

«Сегодня команда сыграла один из своих лучших матчей, мы проявили характер. Несмотря на то, что у нас были кадровые потери, мы сыграли очень качественный матч. Хочу отдать должное всем игрокам, а мое дело – забивать голы и приносить победы.

Мы чувствовали, что в первом тайме у нас было много моментов, но мяч не лез в ворота. Пропустили необязательный гол, но не пали духом. Гол Пихаленка дал нам силы.

У нас еще две игры, нужно на них настраиваться. Мнения о чемпионстве у каждого игрока есть, но нам нужно усиливаться. У нас выпало много игроков, если бы скамейка была немного длиннее, то было бы не так тяжело.

Впереди еще много матчей. Чемпионство выигрывается не в таких матчах, нужно настраиваться на каждую игру».