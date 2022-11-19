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  4. Артем ДОВБИК: «Сыграли один из своих лучших матчей»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 15:53 |
613
1

Артем ДОВБИК: «Сыграли один из своих лучших матчей»

Форвард «Днепра-1» – о победе над «Шахтером»

19 ноября 2022, 15:53 |
613
1
Артем ДОВБИК: «Сыграли один из своих лучших матчей»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал волевую победу 2:1 над «Шахтером» в 14-м туре УПЛ:

«Сегодня команда сыграла один из своих лучших матчей, мы проявили характер. Несмотря на то, что у нас были кадровые потери, мы сыграли очень качественный матч. Хочу отдать должное всем игрокам, а мое дело – забивать голы и приносить победы.

Мы чувствовали, что в первом тайме у нас было много моментов, но мяч не лез в ворота. Пропустили необязательный гол, но не пали духом. Гол Пихаленка дал нам силы.

У нас еще две игры, нужно на них настраиваться. Мнения о чемпионстве у каждого игрока есть, но нам нужно усиливаться. У нас выпало много игроков, если бы скамейка была немного длиннее, то было бы не так тяжело.

Впереди еще много матчей. Чемпионство выигрывается не в таких матчах, нужно настраиваться на каждую игру».

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Артем Довбик Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер Украинская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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Dar Veter
Ларнака, АЗ и особенно Вадуц пошли на пользу.  Во втором тайме почти спокойно отстояли результат.
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