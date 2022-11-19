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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 15:02 |
206
1

8 очков. Днепр-1 уходит в отрыв от Шахтера в турнирной таблице УПЛ

Команда Александра Кучера серьезно нацелена на чемпионство

19 ноября 2022, 15:02 |
206
1
8 очков. Днепр-1 уходит в отрыв от Шахтера в турнирной таблице УПЛ
УПЛ

Сегодня «Днепр-1» в центральном матче 14-го тура УПЛ в Ужгороде одержал волевую победу 2:1 над «Шахтером».

Благодаря этой победе «Днепр-1» набрал 35 очков в турнирной таблице УПЛ, и оторвался от «Шахтера» уже на расстояние 8 очков. При этом у «Шахтера» есть еще один матч в запасе.

Третьей в турнирной таблице УПЛ идет «Заря», которая отстает от «Шахтера» всего на одно очко.

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Александр Чернов
У шахтера нет игры .Абсолютно нулевые .Если Мудрик уйдет не факт что будут в тройке 
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