Новак Джокович – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала Итогового турнира ATP
19 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.
В первом полуфинале сразятся серб Новак Джокович и Тейлор Фритц из США. Начало встречи в 15:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 5 раз, американец пока не выигрывал.
Во втором полуфинале сразятся Каспер Рууд и Андрей Рублев.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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