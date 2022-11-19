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  4. Новак Джокович – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
19 ноября 2022, 15:05 |
576
0

Новак Джокович – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала Итогового турнира ATP

19 ноября 2022, 15:05 |
576
0
Новак Джокович – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

19 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

В первом полуфинале сразятся серб Новак Джокович и Тейлор Фритц из США. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались 5 раз, американец пока не выигрывал.

Во втором полуфинале сразятся Каспер Рууд и Андрей Рублев.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир ATP смотреть онлайн Новак Джокович Тейлор Фритц
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Источник Sport.ua
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