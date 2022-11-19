Новак Джокович – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

В первом полуфинале сразятся серб Новак Джокович и Тейлор Фритц из США. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались 5 раз, американец пока не выигрывал.

Во втором полуфинале сразятся Каспер Рууд и Андрей Рублев.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.