Кривцов травмировался. У Шахтера – вынужденная замена в матче с Днепром-1
Вместо украинского защитника вышел Лукас Тейлор
Украинский защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов получил травму на 33-й минуте центрального матча 14-го тура УПЛ против «Днепра-1». Повреждение он получил в верховой борьбе с одним из игроков «Днепра-1».
Вместо Кривцова главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич принял решение выпустить на поле бразильского защитника Лукаса Тейлора.
Напомним, перед матчем вынужденная замена состоялась и у «Днепра-1». Янис Амаш получил травму на разминке, и вместо него вышел Владимир Танчик.
После первого тайма счет в матче ничейный – 1:1.
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