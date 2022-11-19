Кривцов травмировался. У Шахтера – вынужденная замена в матче с Днепром-1

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов получил травму на 33-й минуте центрального матча 14-го тура УПЛ против «Днепра-1». Повреждение он получил в верховой борьбе с одним из игроков «Днепра-1».

Вместо Кривцова главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич принял решение выпустить на поле бразильского защитника Лукаса Тейлора.

Напомним, перед матчем вынужденная замена состоялась и у «Днепра-1». Янис Амаш получил травму на разминке, и вместо него вышел Владимир Танчик.

После первого тайма счет в матче ничейный – 1:1.