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  4. Травма на разминке. В составе Днепра-1 на матч с Шахтером замена
Украина. Первая лига
19 ноября 2022, 13:21 |
561
0

Травма на разминке. В составе Днепра-1 на матч с Шахтером замена

Владимир Танчик вышел вместо Яниса Амаша

19 ноября 2022, 13:21 |
561
0
Травма на разминке. В составе Днепра-1 на матч с Шахтером замена
YouTube. Владимир Танчик

Уже после публикации стартовых составов на матч 14-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Шахтер» Донецк в составе хозяев произошла вынужденная замена.

С первых минут на поле в составе команды Александра Кучера должен был выйти французский легионер Янис Амаш. Однако 23-летний защитник получил травму на предматчевой разминке. Характер травмы пока что не известен.

Вместо него в основном составе «Днепра-1» вышел 31-летний украинский хавбек Владимир Танчик.

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Владимир Танчик Янис Амаш Днепр-1 Днепр-1 - Шахтер стартовые составы
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Источник Sport.ua
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