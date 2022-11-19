Травма на разминке. В составе Днепра-1 на матч с Шахтером замена

Уже после публикации стартовых составов на матч 14-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Шахтер» Донецк в составе хозяев произошла вынужденная замена.

С первых минут на поле в составе команды Александра Кучера должен был выйти французский легионер Янис Амаш. Однако 23-летний защитник получил травму на предматчевой разминке. Характер травмы пока что не известен.

Вместо него в основном составе «Днепра-1» вышел 31-летний украинский хавбек Владимир Танчик.