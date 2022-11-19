Украина. Премьер лига19 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 19 ноября 2022, 13:59
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ВИДЕО. Быстрый ответ. Пихаленок сравнял счет в матче Днепр-1 – Шахтер
«Горняки» вели в счете всего 4 минуты
19 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 19 ноября 2022, 13:59
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На 21-й минуте полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок сравнял счет в центральном матче 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» – 1:1. «Горняки», которые открыли счет благодаря голу вингера команды Михаила Мудрика, вели в счете всего 4 минуты.
Для Пихаленка это уже седьмое результативное действия в последних 8 матчах УПЛ. В этих 8 матчах на его счету 4 гола и 3 голевые передачи.
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