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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 19 ноября 2022, 13:59
434
0

ВИДЕО. Быстрый ответ. Пихаленок сравнял счет в матче Днепр-1 – Шахтер

«Горняки» вели в счете всего 4 минуты

19 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 19 ноября 2022, 13:59
434
0
ВИДЕО. Быстрый ответ. Пихаленок сравнял счет в матче Днепр-1 – Шахтер
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

На 21-й минуте полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок сравнял счет в центральном матче 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» – 1:1. «Горняки», которые открыли счет благодаря голу вингера команды Михаила Мудрика, вели в счете всего 4 минуты.

Для Пихаленка это уже седьмое результативное действия в последних 8 матчах УПЛ. В этих 8 матчах на его счету 4 гола и 3 голевые передачи.

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Александр Пихаленок Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер Украинская Премьер-лига видео
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Источник Sport.ua
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