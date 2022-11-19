ВИДЕО. Ляп от Валефа. Мудрик открыл счет в матче с Днепром-1

На 17-й минуте «Шахтер» Донецк вышел вперед в центральном матче 14-го тура УПЛ против «Днепра-1», который проходит в Ужгороде.

Бразильский голкипер команды Александра Кучера Макс Валеф не справился с довольно простым ударом Михаила Мудрика из-за пределов штрафной площадки.

Для Мудрика это шестой гол в 11 матчах нынешнего сезона в УПЛ. Также на счету лидера атак команды Игора Йовичевича 6 голевых передач.